Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2025年1月15日は、コンパクトなサイズかつ軽量な小型デザインで持ち運びにも最適な「Power Bank （10000mAh, 30W）」やコンパクト設計ながら大容量と最大22.5Wの出力を実現したUSB-Cケーブル一体型の「Power Bank(20000mAh, 22.5W,