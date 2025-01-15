スターバックス コーヒー ジャパン(以下スタバ)は、2025年1月15日(水)よりバレンタインシーズンのスタバ新作として「クラシック ショコラ シンフォニー フラペチーノ」「ブロンド ショコラ シンフォニー フラペチーノ」の販売を開始します。この記事では、「クラシック ショコラ シンフォニー フラペチーノ」「ブロンド ショコラ シンフォニー フラペチーノ」について、いつまで飲めるのかをご紹介。また、価格やカロリー、実際に