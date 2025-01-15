ペダル付きバイク「モペット」を無免許で運転し、道路を逆走して人身事故を起こしたとして、警視庁は東京都世田谷区、私立大４年の男（２２）を自動車運転死傷行為処罰法違反（無免許危険運転致傷）容疑などで逮捕した。逮捕は１４日。捜査関係者によると、男は昨年１０月４日午後９時２０分頃、世田谷区の区道でモペットを無免許で運転。時速約４０キロで一方通行を逆走し、会社員男性（５７）の自転車に衝突して男性の頭に重