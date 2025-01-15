俳優の上川隆也（59）が15日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。芸能界の恩人を明かした。芸能界の恩人を問われた上川は「NHKさんの『大地の子』でご一緒させていただいた仲代達矢さん」と打ち明けた。「最初はお芝居がやりたくて、役者としての展望がなかった僕が、仲代さんとご一緒させていただいた時間で、あっ僕役者になりたいって初めて思ったんですよ」と告白。「こんなに凄いのが役