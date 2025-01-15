Image: Apple Lifehacker 2024年12月12日掲載の記事より転載 iOS 18.2正式版がリリースされ、ついにApple Intelligenceが使えるようになりました！（※）今回のアップデートでは、ChatGPTとの統合、カメラを使って対象物をAIに聞ける「Visual Intelligence」、そして待望のオリジナル絵文字がつくれる「ジェン文字」と画像生成AIツール｢Image Playground｣が追加されました。（※編集部注: 20