アーク・コミュニケーションズは1月14日、「海外旅行中の決済方法」などについての調査結果を発表した。調査は2024年11月12日〜11月21日、2024年に海外旅行に行った961人を対象に行われた。○海外旅行中のおもな決済方法海外旅行中の決済方法クレジットカードは男女ともに非常に多く利用されており、女性が346人、男性が359人で、全体の73.4%にのぼる。この結果から、クレジットカードが旅行中の主要な決済手段であることがわかる