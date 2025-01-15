イタリアの首都ローマの博物館で無料の犬の預かりサービスが行われた/Giorgio Cosulich/Getty Images（ＣＮＮ）イタリアの首都ローマにある博物館でこのほど、ペットの犬を連れてきた飼い主に対して無料で犬の預かりサービスを提供する試みが行われた。愛するペットを連れずに博物館を訪れるか、それとも犬と一緒に自宅で過ごすのか、愛犬家が長年にわたって直面している難題に解決策が提示されたかもしれない。ローマでは１２日、