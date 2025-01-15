韓国の非常戒厳を巡り、合同捜査本部が「内乱」を主導した疑いで尹（ユン）大統領を拘束しました。現在、捜査当局の取り調べが始まっています。捜査当局は、15日午前5時半に拘束令状の執行に踏み切り、およそ5時間かけて尹大統領を拘束しました。当初、大統領の警護庁側と物理的な衝突も懸念されていましたが、捜査当局側は「積極的に妨害する警護庁の職員はいなかった」と公邸敷地内の状況を明らかにしています。尹大統領