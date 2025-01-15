コカ･コーラシステムは1月20日、レモンサワー専門ブランド「檸檬堂(れもんどう)」より、「季節の檸檬堂 春こい白桃とレモン」(メーカー希望小売価格(税別)160円)を全国で発売する。「季節の檸檬堂 春こい白桃とレモン」(メーカー希望小売価格(税別)160円)「季節の檸檬堂」は、"季節を楽しむ!"をテーマにしたシリーズ。従来のレモンの爽やかなおいしさに、果物をはじめとした季節らしい美味しさを掛け合わせた、特別なラインナップ