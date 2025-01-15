今年の春闘について、民間シンクタンクの日本経済研究センターが15日にまとめたエコノミスト35人の予測の平均は4.74%となった。物価高や人手不足を背景に高水準の賃上げは続くものの、33年ぶりの高さとなった昨年の賃上げ率（5.33%）からは鈍化するという見通しだ。予測の最高は5.3%、最低は3.0%で、全員が昨年の実績を下回る回答だった。賃金体系を底上げするベースアップ（ベア）の平均は3.06%で、年齢や勤続年数などに応じ