ファミリーマートは1月15日、アプリ「ファミペイ」から、東日本旅客鉄道が提供する「モバイルSuica」へチャージができるサービスの提供を開始する。○翌月払いからのチャージなら0.5%相当のポイント進呈ファミマのアプリ「ファミペイ」から「モバイルSuica」へチャージ可能にこれにより、買い物だけでなく、モバイルSuicaのチャージによる鉄道・バスなどの交通機関の乗車など、ファミペイをこれまで以上に幅広く利用できるようにな