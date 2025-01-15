伊藤久右衛門は1月10日から、「宇治抹茶どら焼き」「宇治抹茶クリームサンド」を、伊藤久右衛門 実店舗で販売開始した。宇治抹茶どら焼き両商品は、京都で最も予約の取れない店のひとつとして知られる京割烹「祇園さゝ木」とのコラボ商品。2024年11月1日より、JR京都駅 おみやげ街道・アントレマルシェにて先行販売を行っていた。「宇治抹茶どら焼き」(5個入 1,620円)は、北海道産のマスカルポーネチーズを加えたほろ苦い宇治抹茶