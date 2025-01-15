[１４日 ロイター] - 中国系動画投稿アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」は米国内での利用禁止につながる新法を巡り、米連邦最高裁による差し止め命令がない場合は発効する１９日に米国ユーザー向けアプリの利用を遮断する予定だ。ネットメディア「ジ・インフォメーション」が１４日に報じた。ＴｉｋＴｏｋが米国内の全ユーザーによる利用を遮断すれば、法律で義務付けられた内容とは異なる結果となる。同法はアプリスト