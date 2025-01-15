【モデルプレス＝2025/01/15】DOMOTOの堂本剛が14日、ラジオ番組「.ENDRECHERI.／堂本剛のオールナイトニッポン」（ニッポン放送／深夜1時〜）に出演。心境の変化を明かした。【写真】堂本剛＆百田夏菜子・中丸雄一ら、2024年に結婚した芸能人たち◆堂本剛.、ファンクミュージックとの出会いで起こった変化この日、堂本は「基本的にポジティブな人間じゃないんですよ。僕本当にネガティブで、もう昔からそこは変わらない」と自身に