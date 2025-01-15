セクシー女優の霜月るなさん（34）が2025年1月13日から15日にかけて、電車内で高齢男性から足を蹴られたという被害をXで訴えた。この男性と口論になっている音声も公開し、「久々にこんなキレた」と怒りを露わにしている。「さすがにブチギレました。我慢できなかったです」霜月さんは13日、この日起きた電車内でのトラブルをXに投稿。足を組みながら座席に座っていると、高齢男性から足を蹴られたという。当初は自制していたが、