TBS系特番「KUNOICHI 2025」に出演13日に放送されたTBS系特番「KUNOICHI 2025」にパリ五輪トランポリン女子で6位入賞した森ひかるが出演。身体能力の高さを披露した。舞台裏では疲労困憊だったようで「アザができた」「全身アイシング」などと明かしている。多くのアスリートが登場した「KUNOICHI 2025」。森は1stステージと2ndステージをクリア。最終3rdラウンドまで進出するも完全制覇とはならなかった。放送後に自身のイン