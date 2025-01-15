ジェシカ・シンプソン（４４）が、およそ１０年半の結婚生活を送ったＮＦＬ選手の夫エリック・ジョンソン（４５）と破局した。３人の子を持つ２人は、最近別居を始めたところで、「辛い状況を切り抜けようとしているところ」だと発表している。 【写真】仲良し家族に見えたのに… ピープル誌に出された声明でジェシカはこう話している。「エリックと私は私たちの結婚における辛い状況を切り抜けようと、別居しています