岡山地方検察庁 知り合いの女性を脅迫したとして逮捕された岡山市の男性消防士を岡山地方検察庁は不起訴にしました。 不起訴になったのは岡山市南消防署の男性消防士（30）です。 男性消防士は知り合いの女性を脅迫した疑いで12月逮捕されていて、当時、警察の調べに対し容疑を否認していました。 岡山地検は不起訴の理由を明らかにしていません。