「NVIDIAがWindowsマシン向けのArmプロセッサを開発しており、2025年第4四半期にリリース予定」という情報がインターネット上に登場しています。情報が事実なら、NVIDIAがGPUだけでなくCPUの面でもIntelやAMDの強力なライバルとなる可能性があります。Nvidia ARM SoC for Windows machines reportedly debuting in Q4, featuring N1X, with N1 to follow in early 2026 | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/pc-component