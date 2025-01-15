平成リバイバル人気“ナルミヤキャラクター”たちのテーマカフェ「ナルミヤキャラクターズカフェ」が東京・大阪・愛知・宮城に期間限定オープン！ジュニアアパレルブランド「メゾピアノ ジュニア」「ポンポネット ジュニア」「エンジェルブルー」「デイジーラヴァーズ」の人気キャラクターたちが写真映えするかわいいメニューになって登場します☆ ナルミヤキャラクターズカフェ  スケジュール：東京・新宿：BOX ca