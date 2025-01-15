大手芸能事務所「スターダストプロモーション」の運営するメタバース空間「スターダストランド」が１５日にアップデートされ、新施設「スターダストタワー」がお披露目された。メタバースはインターネット上の仮想空間。タワー内には、スターダスト初のオリジナルファッションブランド「ＰＩＮＫ★ＢＯＯＴＳ（ピンクブーツ）」のショップがオープン。「着るだけで主役級！ストリートに魔法をかける服」がコンセプトで、ステ