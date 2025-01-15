東京ハイジャンプ３着のオールザワールド（牡８歳、栗東・中竹和也厩舎、父キズナ）が、イギリス、アイルランドの障害競馬の祭典「チェルトナム・フェスティバル」（３月１１日〜１４日、英チェルトナム競馬場）の初日のメインレースであるチャンピオンハードル・Ｇ１（芝約３３００メートル）に登録を行ったことが１月１５日、分かった。管理する中竹調教師が明らかにした。日本馬が海外の障害レースに出走すれば、１９６６年の