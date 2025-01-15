セガプライズから、ディズニー＆ピクサーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2025年1月10日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニー＆ピクサーキャラクターくまさん大集合ぬいぐるみ」を紹介します☆ セガプライズ「ディズニー＆ピクサーキャラクターくまさん大集合ぬいぐるみ」  登場時期：2025年1月10日より順次種類：3種類（ロッツォ、プー、バルー）サイズ：全長約10×10×17cm投入