プロゴルファーの勝みなみ、天本ハルカ、鶴岡果恋、小倉彩愛が15日、都内で行われた明治安田生命の『明治安田の女子プロゴルファーと一緒に応援！「地域物産展」』内のトークショーに参加した。【集合ショット】ゴルフウェア姿の女子プロゴルファーら…みんなでニコッ勝の鹿児島県、天本の福岡、鶴岡の神奈川、小倉の岡山県と、それぞれの地元の名産品が。地元で好きな食べ物のトークに。小倉は「岡山に戻った時に食べるのはフ