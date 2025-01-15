地方競馬全国協会（NAR）は15日、「NARグランプリ2024」の表彰馬、表彰者を発表。年度代表馬に川崎のライトウォーリア（牡）を選出した。表彰式典は2月3日に都内で関係者のみで実施する。ライトウォーリアは常にトップクラスとの対戦を続け、地方競馬の代表として海外遠征（コリアカップ4着）も経験。川崎記念（Jpn1）制覇、浦和記念（Jpn2）でも2着と好走したことが評価され、全会一致で選定された。管理する内田勝義師は「