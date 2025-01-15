元モーニング娘。でタレントの道重さゆみ（35）が14日、自身のインスタグラムを更新。人気回転寿司チェーン店と美術展を訪れたことを伝えた。道重は「スシロー×シナモロールコラボからの、永遠のミュシャ行ってきました」とコメント。回転寿司チェーン「スシロー」とコラボしているサンリオキャラクター・シナモロールのピックが添えられたコラボメニューを手に笑顔のショットを披露した。続けて、東京・渋谷ヒカリエホー