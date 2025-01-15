北海道江別市の公園で昨年１０月、男子大学生（当時２０歳）が集団暴行を受けて所持品を奪われた後に死亡した事件で、札幌地検は１５日、１８歳の男２人と１６〜１７歳の少年２人を強盗致死罪や詐欺罪、窃盗罪などで札幌地裁に起訴した。いずれも札幌家裁が検察官送致（逆送）としていた。起訴状によると、４人は昨年１０月２５日深夜〜２６日未明、知人の女子大学生２人（いずれも強盗致死罪などで起訴）とともに男子大学生を