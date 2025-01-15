北朝鮮で2024年12月、新たな内部映像が撮影され、北朝鮮の劣悪な環境が明らかになった。国境封鎖にともなう物流停滞で飢餓や物価高が深刻化し、核・ミサイル開発を優先する当局への不満が幅広い世代で急拡大している。死傷者4000人超…海外派兵で外貨稼ぎかロシア軍の戦闘に加わる北朝鮮兵の死傷者は、すでに4000人にのぼるとみられている。海外派兵が外貨稼ぎの1つとも指摘される中、北朝鮮内部では貧困がさらに拡大している。新