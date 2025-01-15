資源エネルギー庁によりますと、今月14日時点のレギュラーガソリンの全国の平均小売価格は1リットルあたり180円70銭で、前の週より10銭高くなりました。2週ぶりの値上がりです。16日から補助金が縮小されるため、今後185円程度の歴史的水準に値上がりする見込みです。【図で見る】約4割は税金 ガソリン価格の暫定税率その内訳は？※価格はすべて1月14日調査のもの（資源エネルギー庁より）レギュラーガソリン店頭価格都道府