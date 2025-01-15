ナガヨシは、高齢者向け位置特定サービス「ココダヨ」のサービス提供を、1月20日(月)に大分県内で正式に開始する。このサービスは、外出中や緊急時における高齢者の位置情報を家族や介護者がリアルタイムで確認できるもので、安全性を高める新たなソリューションとなっている。3つの通信技術を活用した位置情報サービス高齢者向け位置特定サービス「ココダヨ」は、GPS・Bluetooth・一般無線と3つの通信技術を活用した位置情報サー