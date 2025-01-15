ゴディバ(GODIVA)のベーカリーショップ「ゴディバ ベーカリー(GODIVA Bakery) ゴディパン 松坂屋名古屋店」が、2025年3月28日(金)に松坂屋名古屋店内にオープンする。ゴディバが手掛ける“町のパン屋さん”「ゴディパン」「ゴディバ ベーカリー ゴディパン」は、“町のパン屋さん meets ゴディバ”をコンセプトに、日常の中でゴディバのチョコレートやカカオの魅力を詰め込んだパンを展開するベーカリーショップ。2023年8月に東京