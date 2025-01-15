◆第７２回日経新春杯・Ｇ２（１月１９日、中京競馬場・芝２２００メートル）追い切り＝１月１５日、栗東トレセン３連勝でオープン入りを果たしたヴェローチェエラ（牡４歳、栗東・須貝尚介厩舎、父リアルスティール）は酒井学騎手（レースは川田将雅騎手）を背にＣＷコースでリアライズオーラムを６馬身半追走。軽快なフットワークで併入に持ち込み、６ハロン８０秒６―１１秒４をマークした。見守った須貝調教師は「今日は息を