上方落語家・桂ざこばさん（昨年６月死去、享年７６）の弟子で、３月に同時襲名披露する桂ひろば、桂ちょうば、桂そうばの３人が１５日、大阪市北区の報知新聞大阪本社を報告のために訪れた。ひろば（２０００年入門）は「２代目桂力造（りきぞう）」、ちょうば（０１年入門）は「４代目桂米之助（よねのすけ）」、そうば（０５年入門）は「２代目桂惣兵衛（そうべえ）」を、それぞれ襲名する。「力造」は落語家で「桂」を名