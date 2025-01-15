俳優の水野真紀（54）が、自身のSNSを更新し小学生時代の写真を披露すると「天使が舞い降りました」「美貌がずば抜けてますね」など反響を呼んでいる。【映像】小学校入学式での親子ショットこれまでにもInstagramで、「年中組4歳のワタクシ」とつづった幼稚園の運動会の写真や「ワタクシのピカピカの一年生姿」とつづった小学校の入学式での親子ショットなど、自身の幼少期の姿を公開してきた水野。1月13日の更新では、たま