ガクテンソク・奥田修二が、初エッセイ集『何者かになりたくて』（ヨシモトブックス）を2月14日（金）に発売する。【写真】奥田修二の初エッセイ集『何者かになりたくて』【4点】2005年、よじょうと「学天即」を結成し、同年の『M-1グランプリ』にてアマチュアながら準決勝進出を果たして以来、大阪を拠点に劇場、テレビで活躍し、数々の漫才賞を受賞。しかし、「M-1」はラストイヤーまで挑戦するも決勝の舞台に立つことは叶わなか