【楽天ブックス：プラモデル、フィギュア商品 販売再開】 1月15日 「HG 1/144 GQuuuuuuX」 楽天ブックスは、プラモデル「HG 1/144 GQuuuuuuX」などBANDAI SPIRITSのプラモデル、フィギュア商品の受注を1月15日に開始した。 今回対象となる商品は、1月17日より放送される新作アニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）」よりガンプラ「HG 1/144 GQuuuuuuX」のほ