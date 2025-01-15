上海浦東国際空港第２ターミナルビルを歩く外国人観光客。（資料写真、上海＝新華社記者／陳愛平）【新華社上海1月15日】中国上海市の上海浦東国際空港と上海虹橋国際空港を運営する上海国際機場は14日、2024年12月の輸送状況（速報値）を発表した。旅客数、貨物取扱量は両空港で増加した。浦東国際空港は、旅客数が前年同月比20.3％増の延べ641万3500人、貨物・郵便物の輸送量が6.1％増の33万3100トンだった。虹橋国際空