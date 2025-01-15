【新華社ウルムチ1月15日】中国新疆ウイグル自治区のコルガス出入境辺防検査站（出入国検査所）の統計によると、カザフスタンとの国境にあるコルガス口岸（通関地）経由で出入国した旅客は2024年、前年比9割増の延べ137万人に上った。うち中国人旅客が77万人、外国人旅客が60万人を占めた。中国とカザフスタンが相互ビザ（査証）免除政策を実施した2023年11月10日以降、毎日多くの国内外の旅客が観光、親族・知人訪問、商業交