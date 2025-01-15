【新華社ハルビン1月15日】中国黒竜江省ハルビン市のハルビン大劇院のそばにこのほど、巨大な竜の雪像が完成した。城の上でとぐろを巻くように横たわる竜の表情は生き生きとし、覇気に満ちている。（記者/楊思蒞、劉赫垚）