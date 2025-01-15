セ・リーグは15日、試合開始時間の入った今季公式戦の詳細日程を発表した。3月28日に広島―阪神（マツダ）が午後6時、巨人―ヤクルト（東京ドーム）が同6時15分、DeNA―中日（横浜）が同6時半開始と15分おきにナイター3試合で開幕する。巨人―中日の2試合の日程は未発表。クライマックスシリーズは10月11日からファーストステージ、同15日からファイナルステージが始まる。また、交流戦の詳細日程も発表され、6月3日に楽天―