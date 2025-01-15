元「キャンディーズ」で歌手の伊藤蘭（70）が14日、Instagramを更新。ステージ上で70歳の誕生日を祝ってもらう様子を公開した。【映像】 ステージ上で70歳誕生日を祝ってもらう様子（動画）1973年にキャンディーズのメンバーとしてデビューし、プライベートでは1989年に俳優の水谷豊（72）と結婚した伊藤。Instagramでは、自身の活動を紹介すると共に、ドラマ『相棒』で水谷と共演している寺脇康文（62）との3ショットや、ずん