ドラマ「彼女はキレイだった」「キルミーヒールミー」などで知られる女優のファン・ジョンウム（４０）を、名誉毀損（きそん）で訴えていた一般女性が告訴を取り下げたと１５日、地元メディアのヘラルド経済が報じた。ファン・ジョンウムの所属事務所、Ｙ．ＯＮＥ（ワイ・ワン）エンターテインメントがこの日「ファン・ジョンウムを告訴していた女性が、訴えを取り下げた」と明かしたという。ファン・ジョンウムは昨年４月、