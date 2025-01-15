モデル・俳優の茅島みずきさんが、山口祥義佐賀県知事らとともに『いちごさんどう2025発表会』に登壇。佐賀のブランドいちご「いちごさん」を実食するなどしてイベントを盛り上げました。 【写真を見る】【茅島みずき】最近の推しは「砂肝とウーロンハイ」いちごコーデで焼き鳥屋エピソード話す茅島さんは、いちごをイメージした真っ赤なドレスで登場すると“「いちごさん」に合わせて靴まで真っ赤にしてきて、種のツブツブの