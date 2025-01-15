藤、竹、木材、そしてスチールワイヤー、鋼板が、福建省安渓県の藤鉄職人の熟練した手にかかれば、編み上げられて美しいインテリア工芸品に生まれ変わり、一般家庭に入っていく。人民網が伝えた。安渓県は藤と鉄を利用して製作する藤鉄工芸品の中国最大の生産・輸出拠点であり、輸出量は中国全土の同類製品取引額の3分の1を占め、製品は60以上の国・地域に輸出され、年間生産額が286億元（約6150億円）に達するインテリア藤鉄工芸