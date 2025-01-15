1月15日、大規模災害の発生に備え、徳島県と徳島県農業協同組合などは、有事のガソリン供給に関する協定を結びました1月15日に徳島県庁で行われた締結式では、後藤田正純徳島県知事と徳島県農業協同組合の橋本浩組合長らが、それぞれ協定書にサインしました。協定では、大規模災害発生時、JA系列のガソリンスタンドや営業所から避難所へ灯油の供給や緊急車両へ燃料の斡旋などが行われるよう定められています。徳島県は実際の供給は