3年前、カニンヘンダックスの元保護犬「アポロ」くんは、優しい飼い主さん家族のもとで新たな犬生を歩み始めました。【写真】お迎え初日…パパに抱っこされておうちにやって来た犬さんご縁を得たのは、X（旧Twitter）ユーザー・過保護犬アポロさん（@protectapollo）。過去に悲しい別れを経験したことが、アポロくんとの出会いに繋がりました。2021年10月17日、アポロくんは飼い主さんのおうちに迎えられました。それ以前は、繁殖