© 1973 Les Films Armorial - Argos Films サントラもいいんだよなあ。巨匠ルネ・ラルーによるカルト的名作SFアニメーション『ファンタスティック・プラネット』が、シネフィルWOWOWプラスの公式YouTubeにて1月24日（金）まで無料公開中です。美しくもシュールで、ちょっと怖いフランスを代表するSF作家、ステファン・ウルの小説『オム族がいっぱい』を原作とする本作。宇宙のどこかに