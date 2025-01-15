柏崎市曽地の国道8号で15日午前、普通乗用車と普通貨物自動車が衝突しました。15日午前7時12分頃、事故の目撃者が110番通報。普通貨物自動車を運転していた長岡市の会社員の男性（32）が長岡市内の病院に搬送されましたが、午前10時46分に死亡が確認されました。また、普通乗用車を運転していた柏崎市の会社員の男性（57）も柏崎市内の病院に搬送されています。意識はあるということです。警察のその後の調べで2台は正面衝突だった