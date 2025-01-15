浦和レッズは15日、桐蔭横浜大学のFW肥田野蓮治(21)の2026シーズン加入内定を発表した。肥田野は千葉県出身で、FC東京の下部組織、関東第一高校、を経て桐蔭横浜大学に進学。関東第一高校時代には第100回全国高校サッカー選手権大会でベスト4入りに貢献し、優秀選手に選ばれている。浦和でのプロ入りが決まった肥田野は、クラブを通じてコメントしている。「2026シーズンから浦和レッズに加入することになりました、桐蔭横浜大学の