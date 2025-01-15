オリックスの山粼颯一郎(26)が自身のインスタグラムを更新。最新ショットに注目が集まった。「東京に行った時に軽く撮影してもらいました」としてモデル風の撮影ショットを複数投稿。「トークショーでも着てたレザージャケットはここのです！細かいディテールがすごい気に入ってます」とお気に入りのコーディネートを披露。「1着1着にこだわりがあってかっこいいので皆さんもぜひ！お気に入りのブランドです」とタグ付け